Kosovo: comandante Kfor Cuoci a “Nova”, situazione sicurezza precaria senza sviluppo economico diffuso (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante Cuoci commenta infine il recente dibattito sull’iniziativa avviata da alcuni parlamentari di Pristina per l’abrogazione del Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). “La decisione di istituire la ‘Specialist Court’ è stata una decisione autonoma delle Istituzioni locali – sottolinea il generale -. Kfor continua ad operare affinché sia garantita la libertà di movimento in tutto il Kosovo e la sua sicurezza. Quando il Tribunale speciale inizierà ad operare, monitoreremo l’evolvere della situazione in termini di sicurezza e, nel caso dovessero verificarsi incidenti, come terzo interlocutore, saremo pronti ad intervenire”. (Pav)