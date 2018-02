Kosovo-Montenegro: presidente parlamento Pristina, accordo demarcazione confini dà il via a liberalizzazione visti

- Il nuovo accordo con il Montenegro per la demarcazione dei confini con il Kosovo dà il via alla liberalizzazione dei visti in Ue. Lo ha detto il leader Partito democratico del Kosovo (Pdk) e presidente dell'Assemblea di Pristina, Kadri Veseli, che ha definito come "buone notizie" quelle relative alla firma su un accordo collaterale a quello esistente sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro, che potrebbe consentire ai due paesi di rivedere l'intesa. Veseli ha affermato che il raggiungimento di questo accordo segna la fine dell'isolamento per lo stato del Kosovo e dei suoi cittadini e apre la strada alla liberalizzazione dei visti. "Raggiungere un consenso nazionale sulla ratifica della demarcazione con il Montenegro è un'ottima notizia", ​​ha scritto Veseli in una dichiarazione ripresa dal portale d'informazione "Gazeta Express". "Quando il Kosovo festeggia il decimo anniversario dell'indipendenza, l'isolamento del nostro paese è finito e finalmente i cittadini avranno la possibilità di viaggiare senza visto", ha aggiunto. La ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini è uno degli ultimi criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti con l'Ue da parte del Kosovo. Il nuovo accordo raggiunto tra il presidente del Kosovo Hashim Thaci e il suo omologo montenegrino Filip Vujanovic, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla revisione di eventuali disaccordi tra i due paesi relativi alla delimitazione dei confini. (Kop)