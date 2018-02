Serbia: ministero Esteri invia nota protesta a Barbados per riconoscimento stato Kosovo

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha inviato una nota di protesta all'analogo dicastero delle Barbados per l'annunciata decisione di riconoscere l'indipendenza del Kosovo. "Tale atto, incomprensibile e inaspettato, giunge in un momento in cui molti stati nel mondo, fra cui alcuni vicini alle Barbados, rivedono e ritirano la loro decisione sul riconoscimento del cosiddetto stato del Kosovo", si legge nella nota.(Seb)