Serbia: ministro Esteri Dacic, controproducente che alcuni capi diplomazie estere mandino "messaggi arroganti"

- E' "assolutamente controproducente" che alcuni ministri degli Esteri stranieri mandino verso la Serbia "dei messaggi arroganti": lo ha dichiarato il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, che si trova a Sofia, in Bulgaria, per partecipare alla Riunione informale dei ministri degli Esteri Ue in formato Gymnich. Dacic ha precisato che è controproducente che vengano inviati "messaggi arroganti secondo cui la Serbia deve riconoscere l'indipendenza autoproclamata del Kosovo". Il ministro ha inoltre precisato che, quando si parla di contese bilaterali, la posizione dell'Ue è quella di non introdurre instabilità e di far individuare la soluzione finale prima dell'adesione di un paese. Occorre notare, ha aggiunto Dacic, che tale principio non è stato però rispettato fino ad ora. (segue) (Seb)