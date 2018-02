Serbia: ministro Esteri Dacic, controproducente che alcuni capi diplomazie estere mandino "messaggi arroganti" (3)

- Il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, "non ha presentato alcun documento" alle autorità di Belgrado nel corso della sua visita in Serbia: lo ha dichiarato oggi la premier serba, Ana Brnabic, secondo quanto riporta la stampa locale. La Brnabic ha così reagito alle voci di stampa secondo cui Gabriel avrebbe presentato un documento per il riconoscimento dello stato del Kosovo. "Gabriel non ha presentato nessun documento. Abbiamo parlato del dialogo fra Belgrado e Pristina e della normalizzazione dei rapporti. La Serbia mostra già il suo senso di responsabilità attraverso l'apertura di un dialogo interno sulla questione kosovara", ha detto la premier. (Seb)