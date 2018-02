I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: vicepremier Hoxhaj, dichiarazione congiunta con Montenegro su accordo confini decisiva per liberalizzazione visti - La firma della dichiarazione congiunta tra Kosovo e Montenegro, che prevede la ratifica dell'attuale versione dell'accordo sui confini lasciando però spazio a possibili modifiche, "apre le porte alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue". Lo ha dichiarato il vicepremier kosovaro, Enver Hoxhaj, commentando la firma della dichiarazione da parte dei presidenti di Kosovo e Montenegro, Hashim Thaci e Filip Vujanovic. "La festa per l'indipendenza assume un altro significato oggi", ha affermato il vicepremier aggiungendo che le nuove prospettive per sbloccare la questione della demarcazione dei confini "riaprono la strada al riconoscimento di un diritto negato a tutti i cittadini del paese da ormai tre anni" e alla possibilità per i kosovari "di muoversi senza visto in Europa già quest'anno". (segue) (Res)