Kosovo-Serbia: a Pristina il primo Centro culturale serbo

- A quasi 20 anni dalla fine del conflitto nei Balcani, il primo Centro culturale serbo sarà aperto nella capitale kosovara Pristina. E' quanto rende noto l'emittente "Kim Radio", secondo cui il Centro sarà aperto nella Chiesa ortodossa di San Nicola a Pristina. Lo scopo di questa nuova istituzione è quello di promuovere e sostenere la cultura della minoranza serba in Kosovo, affiancando in questa azione il centro culturale già operativo a Gracanica. Alla cerimonia per l'inaugurazione sarà presente anche il sottosegretario serbo all'Economia, Branimir Stojanovic. (Kop)