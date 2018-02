Balcani: ministro Esteri tedesco Gabriel, Serbia nell'Ue solo con riconoscimento indipendenza Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve riconoscere l'indipendenza del Kosovo se vuole entrare nell'Unione europea: lo ha dichiarato da Pristina il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, precisando che tale passo è essenziale per completare il percorso di adesione di Belgrado nell'Ue. "Se la Serbia vuole avanzare verso l'Ue, deve adempiere i criteri riguardanti lo Stato di diritto e, certamente, riconoscere l'indipendenza del Kosovo", ha detto Gabriel dopo l'incontro di ieri sera con il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. Il capo della diplomazia tedesca ha ribadito il sostegno di Berlino al processo di riforme in Kosovo, così come nell'assicurare il lavoro del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Gabriel ha infine invitato il Kosovo a ratificare l'accordo sui confini con il Montenegro "per il bene dei cittadini kosovari in modo da aprire le porte alla liberalizzazione dei visti". Oggi nella seconda giornata della sua visita a Pristina, il ministro degli Esteri tedesco ha in agenda un incontro con il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli.(Kop)