Kosovo-Montenegro: fonti stampa, nessuna svolta su accordo confini dopo incontro premier Haradinaj-Markovic

- Dall'incontro tra il premier montenegrino Dusko Markovic e l'omologo kosovaro Ramush Haradinaj non è emerso nessun passo avanti sul tema della ratifica dell'accordo sui confini tra i due paesi. Questo il commento del quotidiano "Zeri", all'incontro di ieri sera a Pristina tra i due capi di governo. Nonostante Markovic abbia ribadito il sostegno di Podgorica nel processo per la ratifica dell'accordo sui confini a Pristina, scrive "Zeri", non sono stati presentati argomenti concreti per lasciare intravedere un superamento dell'attuale stallo nel parlamento kosovaro. "Abbiamo discusso la questione con le migliori intenzioni come buoni vicini nel tentativo di trovare la migliore soluzione affinché l'accordo venga ratificato e il Kosovo possa avere un percorso di integrazione più facile", ha dichiarato Markovic. (segue) (Kop)