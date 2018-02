Kosovo-Ue: direttore generale Allargamento Danielsson, mancano due criteri per liberalizzazione visti

- Al Kosovo mancano ancora due criteri da rispettare per ottenere la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea: lo ha affermato il direttore generale della Commissione europea per le Politiche di vicinato e i negoziati di allargamento, Christian Danielsson. Parlando a Pristina dopo una serie di incontri, come riferisce il quotidiano "Koha", Danielson ha dichiarato che "dei 95 criteri che il Kosovo deve adempiere per la liberalizzazione dei visti, 93 sono stati rispettati e quindi ne mancano due". Come spiegato dal rappresentante dell'Ue, "uno è la demarcazione dei confini con il Montenegro" e il secondo è "la lotta contro la corruzione".(Kop)