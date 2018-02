Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, visita presidente Vucic a Zagabria è passo importante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Serbia deve adottare un accordo giuridicamente vincolante con il Kosovo – ha detto infine Hahn – e noi siamo qui per aiutare a risolvere anche le questioni riguardanti i confini con gli altri paesi vicini". Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Vucic, Hahn ha anche detto che l'ingresso della Serbia nell'Unione europea è "una prospettiva realistica". Il paese ha ottenuto per la prima volta un'indicazione temporale per il suo ingresso nell'Ue, ha aggiunto Hahn in riferimento all'anno 2025 contenuto come termine indicativo all'interno della Strategia per l'allargamento. E' stata presentata il 6 febbraio davanti al parlamento europeo a Strasburgo la Strategia dell'Unione europea per l'allargamento verso i Balcani occidentali. La Commissione Ue, nel documento "Una prospettiva di allargamento credibile per impegno rafforzato dell'Ue nei Balcani occidentali", annuncia sei importanti iniziative da intraprendere per sostenere gli sforzi di trasformazione della regione nelle aree di interesse reciproco. (segue) (Seb)