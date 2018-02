I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: cancelliere austriaco Kurz, Vienna non modificherà posizione su indipendenza Pristina - L'Austria sostiene l'integrazione europea di tutti i paesi dei Balcani occidentali: lo ha rimarcato oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, parlando nella riunione del consiglio dei ministri a Vienna. Secondo quanto riportato dall'emittente kosovara "Rtk", Kurz ha confermato inoltre che l'Austria è impegnata per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. "L'Austria ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo e non cambierà questa posizione", ha affermato il cancelliere. La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ricevuto nei giorni scorsi a Belgrado il vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, ringraziando Vienna per il sostegno al percorso europeo di Belgrado. La visita del vice cancelliere austriaco a Belgrado ha suscitato una serie di polemiche a Pristina. (segue) (Res)