Serbia-Germania: ministro Esteri tedesco a Belgrado, lavorare su diritti civili e libertà media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve proseguire a lavorare alle riforme per i diritti civili, l'indipendenza della magistratura e la libertà dei media nell'ambito del suo percorso di adesione all'Ue: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Germania, Sigmar Gabriel, oggi in visita a Belgrado. In una conferenza stampa seguita all'incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, Gabriel ha sottolineato la necessità per Belgrado di proseguire in tempi rapidi con l'attuazione delle riforme. "Personalmente ritengo che non occorra aspettare il 2025, ma piuttosto dobbiamo cominciare al più presto a lavorare e dimostrare che andare verso l'Ue paga", ha detto Gabriel. Il ministro ha infine dichiarato che l'Ue e la Germania desiderano una distensione nei rapporti fra Belgrado e Pristina. "E' importante che si faccia qualcosa, e questo non solo perché lo richiede l'Ue ma per il bene dei cittadini in Serbia e in Kosovo", ha concluso Gabriel.(Seb)