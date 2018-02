Montenegro-Kosovo: premier Markovic, Podgorica l'amico più affidabile di Pristina

- Il Montenegro è l'amico migliore e più affidabile del Kosovo. Lo ha detto il premier di Podgorica Dusko Markovic a seguito della prima giornata di visita a Pristina. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Markovic ha affermato che "il Montenegro vuole promuovere ulteriormente i rapporti di buon vicinato, per il beneficio di entrambi i paesi". Nel corso della stessa conferenza stampa, il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha definito "ottimi" i rapporti tra i due paesi. Haradinaj ha inoltre detto che "all'interno del parlamento kosovaro esiste la buona volontà per concludere il processo di demarcazione dei confini con il Montenegro, motivo per cui sono convinto che troveremo una soluzione". (Mop)