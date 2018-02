I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: presidente Thaci, Tribunale speciale Uck è "un'ingiustizia storica" - Il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è "un'ingiustizia storica" che però rappresenta per Pristina "il prezzo (da pagare) per la sua libertà". Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci in un'intervista alla stampa internazionale ripresa dall'emittente "Rtk". Thaci è tornato a definire il Tribunale speciale Uck "un'ingiustizia storica" contro il Kosovo, sostenendo che tale istituzione è stata una pretesa assurda paragonabile ad una Corte istituita per indagare sui presunti crimini commessi dagli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. In questo senso, il presidente kosovaro ha voluto sottolineare lo scopo "difensivo" della lotta condotta dagli albanesi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. "Non abbiamo niente da nascondere", ha ribadito Thaci, ex comandante dell'Uck ai tempi del conflitto. (Res)