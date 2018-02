Montenegro-Kosovo: premier Markovic e presidente Thaci, maggior impegno su infrastrutture di collegamento

- I governi del Kosovo e del Montenegro devono impegnarsi ulteriormente per migliorare le infrastrutture di comunicazione e collegamento tra i due paesi. E' quanto hanno ribadito oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci e il premier montenegrino Dusko Markovic durante la seconda e ultima giornata della visita ufficiale di quest'ultimo a Pristina. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Markovic si è congratulato con i funzionari kosovari per il decennale dall'indipendenza e ha evidenziato l'importanza "dell'attuazione di tutte le decisioni legate allo status della minoranza nazionale montenegrina in Kosovo". Markovic ha inoltre affermato che "gli appartenenti alla minoranza albanese in Montenegro godono di tutti i diritti civili". Thaci ha affermato che "il rapporto tra i due paesi rappresenta il buon esempio per l'intera regione". (Mop)