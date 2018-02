Kosovo-Montenegro: presidente Thaci riceve premier Markovic, Pristina ratifichi accordo su confini

- I politici kosovari dovrebbero trovare dei punti di unione in modo da ratificare l'attuale versione dell'accordo sui confini tra il Kosovo e il Montenegro. E' quanto concordato dal presidente kosovaro Hashim Thaci e dal primo ministro montenegrino Dusko Markovic, nel loro incontro di oggi a Pristina, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". "Richiamo i politici del Kosovo ad unirsi e ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, per aprire le porte alla liberalizzazione dei visti", ha detto Thaci evidenziando che questo "sarebbe il miglior regalo per i cittadini kosovari in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza". L'integrazione europea dei Balcani occidentali è stato un altro argomento di confronto nel colloquio odierno: "Coopereremo da vicino per raggiungere gli interessi reciproci, come l'adesione all'Ue", ha detto Markovic. Secondo Thaci l'adesione del Montenegro alla Nato contribuisce a rafforzare la stabilità dei Balcani.(Kop)