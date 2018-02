Speciale difesa: Kosovo-Montenegro, secondo fonti stampa nessuna svolta su accordo confini dopo incontro premier Haradinaj-Markovic

- Dall'incontro tra il premier montenegrino Dusko Markovic e l'omologo kosovaro Ramush Haradinaj non è emerso nessun passo avanti sul tema della ratifica dell'accordo sui confini tra i due paesi. Questo il commento del quotidiano "Zeri", all'incontro di ieri sera a Pristina tra i due capi di governo. Nonostante Markovic abbia ribadito il sostegno di Podgorica nel processo per la ratifica dell'accordo sui confini a Pristina, scrive "Zeri", non sono stati presentati argomenti concreti per lasciare intravedere un superamento dell'attuale stallo nel parlamento kosovaro. "Abbiamo discusso la questione con le migliori intenzioni come buoni vicini nel tentativo di trovare la migliore soluzione affinché l'accordo venga ratificato e il Kosovo possa avere un percorso di integrazione più facile", ha dichiarato Markovic.La questione della ratifica dell'attuale versione dell'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro sembra destinata dunque a rimanere una questione politica interna a Pristina. L'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo ha deciso nei giorni scorsi di posticipare il dibattito in aula per il voto sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Per l'approvazione del provvedimento servono 80 voti favorevoli nell'Assemblea nazionale di Pristina, ossia il sostegno dei due terzi dei deputati. Il presidente del parlamento Kadri Veseli ha affermato dopo la riunione nella quale è stata presa la decisione che è necessario raggiungere "un più ampio consenso" prima del dibattito in aula. "Non è solamente la questione della liberalizzazione dei visti in gioco qua, ma anche la nostra partnership con i paesi membri della Nato", ha osservato Veseli.Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato nei giorni scorsi di non aver modificato la sua posizione riguardo l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "La situazione rimane la stessa", ha detto il premier ammettendo: "Noi, nell'Assemblea nazionale, siamo divisi sulla questione" e "l'attuale versione dell'accordo manca del sostegno della maggioranza dei parlamentari". "Fino a quando l'accordo non raggiungerà la sessione plenaria del parlamento, dobbiamo lavorare per una soluzione che non danneggi il Kosovo", ha affermato Haradinaj, il quale in passato ha più volte criticato l'attuale versione dell'accordo come lesiva per gli interessi nazionali in quanto il paese perderebbe alcune parti di territorio. Haradinaj è stato, negli anni scorsi in cui era all'opposizione, uno dei maggiori detrattori dell'attuale versione dell'accordo con il Montenegro sostenendo che il paese avrebbe perso con tale intesa "circa 8 mila ettari di terreno".Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri kosovaro Behnet Pacolli ha minacciato di lasciare la coalizione di governo se non sarà ratificato rapidamente l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "Il governo del Kosovo sarà responsabile nel caso di una mancata ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, ha affermato Pacolli, ministro degli Esteri e leader del partito Alleanza per il Nuovo Kosovo (Akr). Inviti alla ratifica dell'attuale accordo con Podgorica sono arrivati anche dal direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova, e dal capo dello Stato Hashim Thaci. (Kop)