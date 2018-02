Kosovo-Slovenia: presidente Thaci riceve omologo Pahor, focus su integrazione Ue dei Balcani (2)

- A modo di vedere del capo dello Stato sloveno, proprio il rispetto degli accordi è cruciale per l'avanzamento dei Balcani occidentali lungo il progresso di integrazione nell'Ue. Il presidente kosovaro Thaci, da parte sua, ha evidenziato la necessità di "correggere e completare" la recente strategia Ue sull'allargamento ai Balcani, in quanto "non è un segreto che il Kosovo si aspettasse maggiore chiarezza". In ogni caso, ha precisato, "il Kosovo deve fare i suoi compiti a casa" in quanto "nessuno li farà per noi". A parere di Thaci è auspicabile entro quest'anno il raggiungimento di "un accordo storico" tra Kosovo e Serbia per la normalizzazione dei rapporti, in modo che anche gli ultimi cinque paesi dell'Ue che mancano riconoscano l'indipendenza di Pristina. (Kop)