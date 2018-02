Kosovo-Slovenia: presidente parlamento Veseli riceve capo dello Stato Pahor

- Il Kosovo è grato per il costante sostegno ricevuto dalla Slovenia dal momento della dichiarazione di indipendenza dieci anni fa. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo, Kadri Veseli, ricevendo oggi a Pristina il presidente sloveno Borut Pahor. "La visita del presidente Pahor in Kosovo è una testimonianza della partnership e dell'amicizia tra i nostri due paesi", ha detto Veseli come riportato dall'emittente "Rtk". "La Slovenia è stata sempre dalla parte del Kosovo in tutti i suoi processi storici. Questo sostegno rende il Kosovo più sicuro e forte nel suo percorso di integrazione euro-atlantica", ha aggiunto il presidente del parlamento di Pristina. (Kop)