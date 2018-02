Kosovo-Slovenia: premier Haradinaj riceve presidente Pahor, focus su rapporti economici

- La cooperazione economica bilaterale completa le eccellenti relazioni bilaterali tra Kosovo e Slovenia. Lo ha sottolineato il premier kosovaro Ramush Haradinaj, ricevendo oggi a Pristina il presidente sloveno Borut Pahor. Haradinaj, riferisce l'emittente "Rtk", ha ringraziato la Slovenia per il sostegno offerto al Kosovo nei dieci anni dall'indipendenza del paese. Il premier kosovaro ha in particolare evidenziato il ruolo delle imprese slovene che investono nel paese, con "la Slovenia che è il principale partner economico del Kosovo". Come ribadito dal presidente Pahor, la Slovenia continuerà a sostenere il percorso di integrazione europea di Pristina e il suo sviluppo economico. (Kop)