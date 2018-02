Kosovo-Montenegro: premier Markovic oggi in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro Dusko Markovic si trova oggi in visita a Pristina, in risposta ad un invito dell'omologo del Kosovo Ramush Haradinaj. La visita avviene dopo il rinvio della scorsa settimana a causa delle condizioni meteo. L'arrivo del premier di Podgorica è atteso per le ore 16 di oggi secondo quanto confermato nei giorni scorsi da una fonte governativa citata dal quotidiano "Telegrafi". La visita è attesa in Kosovo in considerazione dell'attuale stallo sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro: la questione è stata posta dall'Ue come una precondizione per procedere con la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari e l'arrivo di Markovic viene visto come un fattore per sbloccare l'intero processo. Ma, come confermato dallo stesso Markovic prima della partenza in un'intervista all'emittente "Rtk", l'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro non sarà oggetto di discussioni con Haradinaj in quanto "è già stato siglato". Markovic ha spiegato che non sarà possibile neanche riaprire la questione davanti ad un Tribunale d'arbitrato. Il premier montenegrino ha quindi invitato il parlamento di Pristina a ratificare l'attuale versione dell'accordo di demarcazione dei confini, "per aprire prospettive positive per il Kosovo, il Montenegro e l'intera regione balcanica". (segue) (Mop)