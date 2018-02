Kosovo: presidente Thaci, entro 2018 "accordo storico" con Serbia per ottenere seggio Onu

- Il Kosovo punta a raggiungere "un accordo storico" con la Serbia in modo da ottenere un seggio alle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, in un'intervista alla stampa internazionale ripresa dall'emittente kosovara "Rtk". Secondo Thaci, un accordo tra Kosovo e Serbia è possibile entro la fine del 2018 in modo tale da sbloccare il processo di integrazione di Pristina nell'Onu, attualmente ostacolato dal veto di Mosca e Pechino "in coordinamento" con Belgrado. Commentando poi il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Thaci ha affermato che si tratta di "un'ingiustizia storica" contro il Kosovo ma che è stata accettata "per mantenere le relazioni strategiche con Usa, Ue e Nato". "Il Kosovo non ha niente da nascondere", ha aggiunto il presidente secondo cui "nessun cittadino del paese ha ragione di essere spaventato" in quanto "non abbiamo mai violato il diritto internazionale" ma solamente "combattuto contro un dittatore (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic)". (segue) (Kop)