Kosovo: presidente Thaci, entro 2018 "accordo storico" con Serbia per ottenere seggio Onu (2)

- Nei giorni scorsi il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj ha evidenziato la necessità di superare l'attuale situazione in cui alcuni paesi dell'Ue ancora non riconoscono l'indipendenza di Pristina. "E' inconcepibile che, a dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza, cinque paesi dell'Ue ancora non riconoscono il Kosovo", ha detto il vicepremier kosovaro in un intervento davanti ai parlamentari europei a Strasburgo. "L'agenda contro il riconoscimento internazionale del Kosovo è pianificata dalla Russia ed è assurdo che nel 2018 i paesi Ue non siano riusciti a trovare un linguaggio comune sul Kosovo. Questa mancanza di unità nell'Ue si rilette nella posizione del Kosovo nell'ultima strategia europea sull'allargamento", ha detto Hoxhaj. Secondo il vicepremier, la Serbia sta bloccando l'ingresso del Kosovo nell'Onu tramite il sostegno della Russia. "A parte l'ostruzionismo a livello internazionale è provato che diverse volte la Serbia ha tentato di interferire negli affari interni del Kosovo per provocare instabilità", ha affermato. (segue) (Kop)