Kosovo: ministro Esteri tedesco Gabriel da stasera a Pristina

- Il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel arriverà questa sera a Pristina, proveniente da Belgrado. Lo ha confermato oggi l'ambasciata tedesca a Pristina, come riportato dall'emittente "Rtk". La visita del capo della diplomazia tedesca in Kosovo si protrarrà anche domani con una serie di incontri con rappresentanti politici e della società civile. Questa sera è in programma l'incontro tra Gabriel e il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. (Kop)