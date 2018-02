Difesa: ministro montenegrino Boskovic, partecipazione in Kfor è interesse strategico del nostro paese

- La partecipazione nella missione Kfor in Kosovo da parte del Montenegro rappresenta un interesse strategico di Podgorica. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa montenegrino Predrag Boskovic ai giornalisti del paese presenti a Bruxelles per la riunione Nato. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Boskovic ha detto che "il Montenegro si lascerà sempre guidare dai propri interessi e dalle proprie priorità nazionali e questo vale anche per la partecipazione nella missione di Kfor". Boskovic ha in questo modo risposto alle critiche mosse dall'omologo di Belgrado Aleksandar Vulin riguardo alla presenza militare montenegrina in Kosovo. Boskovic ha ribadito oggi che "il Montenegro vuole avere i migliori rapporti possibili con la Serbia".(Mop)