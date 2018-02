Speciale difesa: ministro albanese Xhacka incontra segretario Nato Stoltenberg, "nostra presenza sarà aumentata in tutte le missioni"

- La presenza delle truppe militari albanesi sarà aumentata in tutte le missioni della Nato e dell'Unione europea: lo ha affermato il ministro della Difesa di Tirana, Olta Xhacka, nel corso dell'incontro avuto oggi con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine del ministeriale dell'Alleanza atlantica in corso a Bruxelles. L'Albania è impegnata in varie missioni, tra cui in Afghanistan, Iraq, nell'operazione di pattugliamento indetta dalla Nato nel Mar Egeo, in Kosovo ed in Lettonia. Nel 2018, le autorità albanesi aumenteranno del 50 per cento la presenza in Afghanistan: Tirana dovrebbe dispiegare un plotone di militari, oltre ai due che operano nelle aree di Herat e Kabul. Le nuove truppe albanesi dovrebbero operare presso la "Force protection", offrendo consulenza ed assistenza alle unità afghane, mentre le Forze speciali dovrebbero impegnarsi presso le unità operative. Durante l'incontro con Stoltenberg, il ministro albanese ha dichiarato inoltre che entro il 2024, il 2 per cento del bilancio dello Stato sarà dedicato al settore della difesa. (Alt)