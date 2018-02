Serbia: presidente Vucic, tutela pace e stabilità regionale è primo impegno di Belgrado

- La tutela della pace e della stabilità nella regione dei Balcani occidentali è il primo punto su cui la Serbia si impegna nell'ambito del proprio percorso di adesione all'Ue: lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa seguita all'incontro con il ministro tedesco degli Esteri, Sigmar Gabriel, oggi in visita a Belgrado. Vucic ha sottolineato che il secondo impegno della Serbia nel percorso europeo è la normalizzazione dei rapporti con Pristina, mentre il terzo è l'attuazione dei capitoli negoziali 23 e 24, riguardanti i diritti civili, il funzionamento del sistema giudiziario e la libertà d'espressione. La Serbia, ha detto Vucic, ha fatto finora tutto ciò che era in suo potere per tutelare la pace e la stabilità regionale e continuerà a farlo anche in futuro. Vucic ha infine ringraziato Gabriel per il sostegno della Germania nel percorso europeo della Serbia. La Germania, ha osservato Vucic, "non di rado" ha una posizione ferma e dura ma è un partner affidabile e sicuro della Serbia nel suo percorso europeo. (Seb)