Nato: Stoltenberg, nessuna contraddizione con Montenegro in Alleanza e partenariato con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è contraddizione tra l'avere il Montenegro nella Nato e al tempo stesso sviluppare un forte partenariato con la Serbia. Lo dice oggi a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in riferimento alle recenti critiche da parte delle autorità serbe al Montenegro, che hanno invitato Podgorica a non inviare propri militari nella nella forza della Nato in Kosovo (Kfor) senza un preventivo accordo con Belgrado. "Il Montenegro ha deciso di mandare truppe per la Kfor in Kosovo. Lo saluto positivamente", ha detto Stoltenberg. (Beb)