Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, visita presidente Vucic a Zagabria è passo importante (2)

- Riguardo infine ai rapporti fra Belgrado e Pristina, Fabrizi ha ricordato che il tema è una parte importante dei negoziati di adesione della Serbia e ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione giuridica al problema, per arrivare ad una piena normalizzazione dei rapporti. La scorsa settimana il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, in una visita compiuta a Belgrado, ha ribadito che l'Unione europea non è intenzionata ad "importare" al proprio interno delle contese bilaterali fra stati attraverso il processo di allargamento. Hahn ha osservato che una stabilità a lungo termine implica un processo di riconciliazione e rapporti di buon vicinato fra gli stati. L'Ue, ha aggiunto, non può e non intende "importare" le contese bilaterali esistenti fra i vari paesi. (segue) (Seb)