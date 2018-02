Serbia-Austria: premier Brnabic riceve vice cancelliere austriaco Strache

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ricevuto oggi il vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, in visita a Belgrado. Secondo una nota del governo serbo, la Brnabic ha ringraziato l'Austria per il sostegno al percorso europeo di Belgrado. I due interlocutori hanno concordato sul fatto che la Strategia della Commissione Ue per l'allargamento rappresenta un messaggio incoraggiante per la Serbia e i suoi cittadini. Strache ha ribadito il sostegno dell'Austria al proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Ue, e auspicato un'attuazione da entrambe le parti di quanto previsto dall'Accordo di Bruxelles. Il vice cancelliere austriaco è oggi in visita a Belgrado dove sono previsti anche degli incontri con il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, e con quello per la Pubblica amministrazione, Branko Ruzic. (segue) (Seb)