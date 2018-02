Kosovo-Slovenia: presidente Thaci riceve omologo Pahor, focus su integrazione Ue dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento per i leader politici dei Balcani di stabilire relazioni di amicizia e fiducia reciproca. Questo l'invito espresso a Pristina dal presidente sloveno, Borut Pahor, il quale prosegue oggi il secondo giorno della sua visita ufficiale in Kosovo in occasione dei dieci anni dell'indipendenza. Ieri pomeriggio Pahor è stato ricevuto dal presidente kosovaro Hashim Thaci e ha sottolineato che "bisogna lasciarsi il passato alle spalle per avanzare insieme". "Sosteniamo l'organizzazione di incontri bilaterali e multilaterali finalizzati a cercare soluzioni ai problemi causati dal passato dell'ex Jugoslavia e della storia", ha dichiarato Pahor citato dal portale d'informazione "Independent Balkans News Agency". Il presidente sloveno ha aggiunto che "è tempo di raggiungere accordi e rispettare tali intese". (segue) (Kop)