Kosovo: missione Eulex giudicherà quattro accusati per omicidio agenti polizia Unmik nel 2004

- Quattro persone accusate per l'omicidio di due agenti di polizia della missione Onu Unmik,in Kosovo nel 2004, saranno giudicate dalla missione europea Eulex. Lo ha stabilito il Consiglio giudiziario del Kosovo come riportato oggi dal portale d'informazione "Kallxo". La decisione, spiega il Consiglio giudiziario, non è motivata da lacune nel sistema kosovaro ma dal fatto che il caso in questione "è molto delicato". "Il caso è complesso e coinvolge quattro persone accusate di atti criminali nei confronti di paesi membri dell'Ue", aggiunge il Consiglio giudiziario kosovaro.(Kop)