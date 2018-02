Serbia: direttore Ufficio per Kosovo Djuric, pronti a riprendere dialogo con Pristina

- La Serbia "è pronta a proseguire" il dialogo con Pristina sotto la mediazione di Bruxelles. Lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in un incontro avvenuto oggi a Belgrado con il capo missione in Kosovo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Jan Braathu. Secondo quanto riporta la stampa locale, Djuric ha precisato di avere avvertito le istituzioni europee del fatto che la Serbia è pronta a riprendere i negoziati. I due interlocutori hanno discusso del contesto politico e della sicurezza in Kosovo, oltre che del caso dell'omicidio del leader politico serbo kosovaro, Oliver Ivanovic, avvenuto a Mitrovica il 16 gennaio. Djuric ha espresso soddisfazione per il fatto che, "pur con un mese di ritardo", è giunta da Pristina una prima documentazione riguardo le indagini, come richiesto dalla parte serba. Fra gli altri temi affrontati nell'incontro vi è stato l'estremismo di matrice politica e religiosa, oltre che l'istituzione del Tribunale speciale per i crimini commessi dall'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck) ai tempi del conflitto. (Seb)