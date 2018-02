Kosovo-Serbia: capo delegazione di Pristina Arifi esclude ipotesi scambio di territori

- Il capo della delegazione di Pristina per il dialogo con Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, Avni Arifi, ha criticato alcune proposte avanzate dalla Serbia per possibili negoziati finalizzati allo scambio dei territori con il Kosovo. E' quanto rivela il quotidiano "Koha". "Negli ultimi 20 anni, loro (la Serbia) non hanno mai avuto buone idee per la regione, e lo stesso vale per l'ultima idea di uno scambio di territori", ha dichiarato Arifi aggiungendo: "Se vogliono dividere la Serbia, questo è un loro problema, ma il Kosovo non ha territorio da dare indietro per uno scambio". In un'intervista al quotidiano tedesco "Tagesspiegel", il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha sottolineato l'importanza di un trattato di pace tra Serbia e Kosovo, a oltre due decenni dalla fine della guerra. Molti media kosovari hanno sottolineato durante il fine settimana che in quest'ottica uno scambio di territori sarebbe un piano sostenuto dal presidente kosovaro Hashim Thaci e dal premier albanese Edi Rama. (Kop)