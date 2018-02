I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Austria: polemiche dopo dichiarazioni vice cancelliere austriaco Strache su indipendenza Pristina - L'Austria considera una scelta sbagliata "fare pressioni" sulla Serbia per il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Questa la dichiarazione del vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache, al quotidiano serbo "Politika", che ha provocato imbarazzo diplomatico e polemiche tra Pristina e Vienna. Secondo il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, scrive il quotidiano "Bota Sot", le dichiarazioni di Strache non sono d'aiuto per risolvere i problemi della regione balcanica e, anzi, "potrebbero aprire un vaso di Pandora" creando situazioni in grado di portare "ad uno spargimento di sangue". Il vice cancelliere austriaco ha affermato nell'intervista contestata che "fare pressioni" su Belgrado è sbagliato in quanto il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo è una questione "solo della Serbia". "L'Austria, come un paese neutrale, dovrebbe svolgere il ruolo di mediatore" tra Belgrado e Pristina, ha detto Strache auspicando inoltre "l'autodeterminazione o l'autonomia" per la parte nord del Kosovo. (Res)