I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: presidente sloveno Pahor, tutelare diritti di tutte le comunità etniche del paese - A dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza, è estremamente importante per lo sviluppo del Kosovo "preservare e rafforzare" i diritti di tutte le comunità del paese. Lo ha dichiarato oggi il presidente sloveno, Borut Pahor, nel suo intervento davanti all'Assemblea nazionale di Pristina. L'agenzia di stampa "Kosova Press" riporta le dichiarazioni del presidente Pahor, secondo il quale proprio come gli sloveni anni prima anche i kosovari nel 2008 hanno istituito "uno Stato indipendente". "A questo proposito sono venuto in Kosovo come amico degli albanesi e dei serbi del Kosovo, e come amico di tutte le altre nazionalità che vivono nel paese", ha evidenziato Pahor, il quale ha riscontrato che "nonostante i problemi, le relazioni con i paesi vicini stanno migliorando". (segue) (Res)