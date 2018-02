Kosovo: presidente Usa Trump, in 10 anni grandi progressi verso "democrazia multietnica"

- Negli ultimi dieci anni il Kosovo ha fatto grandi progressi nel rafforzamento della sua sovranità e verso una "democrazia multietnica". Lo ha affermato il presidente statunitense Donald Trump in una lettera di congratulazioni all'omologo kosovaro Hashim Thaci, in vista del decimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza di Pristina (17 febbraio 2008). Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk" la lettera di Trump è stata consegnata oggi a Thaci dall'ambasciatore Usa a Pristina, Greg Delawie. "Per conto dei cittadini americani, mi congratulo con il Kosovo in occasione del decimo anniversario dell'indipendenza", si legge nella missiva di Trump che aggiunge: "Mentre deve essere fatto più lavoro, apprezziamo i vostri progressi". (segue) (Kop)