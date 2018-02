Serbia-Austria: ministro Esteri Dacic a vice cancelliere Strache, Vienna comprenda nostra posizione su Kosovo

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto oggi un colloquio con il vice cancelliere austriaco, Heinz-Christian Strache, in visita a Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa locale, al termine del colloquio Dacic ha ricordato che l'Austria ha riconosciuto l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. Il ministro ha precisato di aspettarsi però che Vienna abbia comprensione per la posizione di Belgrado, che non ritiene risolta la questione "con la sola dichiarazione d'indipendenza". Il vice cancelliere ha osservato che la soluzione ai problemi fra Belgrado e Pristina può essere trovata solo attraverso la cooperazione fra le due parti. Strache ha ricordato che fra i 193 stati che fanno parte delle Nazioni Unite sono 105 quelli che hanno riconosciuto il Kosovo. "E' dunque necessario - ha proseguito Strache - che Belgrado e Pristina trovino una soluzione duratura e a lungo termine che soddisfi le esigenze di entrambe le parti". (segue) (Seb)