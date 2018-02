I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Stati Uniti: premier Haradinaj a colloquio con direttore Cia Pompeo - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha incontrato il direttore della Cia (Central Intelligence Agency) Mike Pompeo nel corso della sua visita di questi giorni negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Rtk", al centro del colloquio le sfide alla sicurezza in Kosovo, nei Balcani e a livello globale. "Il Kosovo e gli Stati Uniti sono partner strategici in diversi settori, specialmente in quello della sicurezza. Il Kosovo è fortunato a non essere da solo nell'affrontare una serie si sfide regionali e globali", ha detto Haradinaj. Nel corso della visita negli Usa, il premier kosovaro ha incontrato anche l'assistente del segretario di Stato per gli Affari europei ed euroasiatici, Wess Mitchell. Haradinaj ha inoltre partecipato, insieme al capo dello Stato Hashim Thaci, ad un ricevimento organizzato dall'ambasciata kosovara a Washington in occasione dei dieci anni dall'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)