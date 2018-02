Albania: Banca centrale approva pacchetto misure per ridurre diffuso utilizzo dell'euro (2)

- Le rimesse dagli immigrati, che in gran parte vivono in Europa, gli stretti rapporti commerciali ed economici con i paesi dell'Unione europea, ma anche con i vicini come il Montenegro ed il Kosovo che fanno uso dell'euro, hanno fatto sì che la moneta unica abbia un'ampia diffusione anche se gradualmente ridotta. Dieci anni fa, l'80 per cento dell'attività creditizia è stata in euro. Attualmente invece solo il 55 per cento dei crediti vengono concessi nella moneta unica, mentre il resto in Lek, grazie anche alla riduzione del tasso d'interesse sceso ai minimi storici a quota dell'1,25 per cento. Per quanto riguarda i depositi bancari, i risparmi in euro rappresentano il 60 per cento del totale. Il governatore della Banca centrale ha spiegato che "la nostra intenzione non è quella di eliminare l'utilizzo delle valute straniere, ma ridurlo a livelli accettabili per le dimensioni della nostra economia". (segue) (Alt)