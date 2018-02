I fatti del giorno – Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: ministero Giustizia di Belgrado riceve da Pristina documentazione richiesta su omicidio Ivanovic - Il ministero della Giustizia della Serbia ha ricevuto la documentazione richiesta alle autorità competenti kosovare sul caso dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha reso noto il ministero serbo della Giustizia in un comunicato, precisando che la documentazione è stata ricevuta attraverso l'ufficio a Belgrado di Eulex, la missione dell'Unione europea in Kosovo. La documentazione contiene, precisa ancora la nota, i dati relativi all'autopsia effettuata sul corpo di Ivanovic. I documenti pervenuti saranno ora trasmessi dal ministero alla procura serba per il crimine organizzato, conclude il comunicato. (Res)