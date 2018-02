Balcani-Ue: visita commissario all'Allargamento Hahn conferma ruolo guida di Serbia e Montenegro (4)

- In una conferenza stampa congiunta con il commissario all'allargamento Ue Hahn, in visita a Belgrado, Vucic ha osservato che in confronto agli altri paesi della regione la Serbia ha i compiti più difficili. "Davanti a noi c'è l'Himalaya", ha commentato il capo dello stato. E' giunto il momento, ha proseguito Vucic, di prendere delle decisioni e di pagare il prezzo del passato, quando tali decisioni non sono state prese per decenni. Fra gli ostacoli più grandi, ha infine detto Vucic, stanno i rapporti con Pristina e la definizione dei confini con la Bosnia Erzegovina e la Croazia.Sulla necessità di archiviare definitivamente le dispute regionali, Hahn ha inviato un messaggio chiaro a Belgrado: “l'Ue– ha detto - non è intenzionata ad importare al proprio interno delle contese bilaterali fra stati attraverso il processo di allargamento”. (segue) (Mop)