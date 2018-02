Balcani-Ue: visita commissario all'Allargamento Hahn conferma ruolo guida di Serbia e Montenegro (5)

- Hahn ha osservato che una stabilità a lungo termine implica un processo di riconciliazione e rapporti di buon vicinato fra gli Stati. L'Ue, ha aggiunto, non può e non intende "importare" le contese bilaterali esistenti fra i vari paesi. "La Serbia deve adottare un accordo giuridicamente vincolante con il Kosovo – ha detto infine Hahn – e noi siamo qui per aiutare a risolvere anche le questioni riguardanti i confini con gli altri paesi vicini". Ma l'accordo richiesto dall'Unione europea per una normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo, secondo quanto specificato da Hahn, non implica un riconoscimento dello stato kosovaro da parte di Belgrado. Prima dell'ingresso della Serbia nell'Unione, ha ribadito Hahn, è necessario il raggiungimento con Pristina di un accordo giuridicamente vincolante, i cui contenuti saranno il risultato del dialogo condotto fra le parti con la mediazione di Bruxelles. A causa delle "esperienze del passato", ha ancora osservato il commissario, l'Unione non intende accogliere nessun nuovo membro senza che prima questo abbia risolto le questioni aperte con altri paesi. (segue) (Mop)