Kosovo-Ue: ministro Hoxha, accelerare su processo integrazione (2)

- Dalla Strategia Ue sull'allargamento "ci aspettavamo passi più concreti" ma in ogni caso "l'integrazione Ue non ha un'alternativa" e il Kosovo "deve rispettare i suoi obblighi derivanti dall'Accordo di stabilizzazione e associazione". A modo di vedere di Hoxha, l'aspetto fondamentale della Strategia Ue è la conferma che "il posto del Kosovo e nell'Ue" e che viene individuato per il paese un percorso "distinto da quello della Serbia" "E' positivo – ha aggiunto – che l'Ue abbia richiesto dalla Serbia il raggiungimento di un accordo vincolante che obblighi Belgrado alla fine delle sue politiche di ostruzionismo nei confronti del Kosovo". (Kop)