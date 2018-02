Balcani: a Monaco di Baviera primo meeting strategico progetto cooperazione di polizia Ipa II

- Balcani: a Monaco di Baviera primo meeting strategico progetto cooperazione di polizia Ipa IISi è tenuto a Monaco di Baviera, nell'ambito del progetto dell’Unione europea Ipa II per la cooperazione internazionale di polizia nei Balcani occidentali, il primo meeting strategico per l’adozione di strategie d'azione congiunte in sei paesi balcanici. La riunione, si legge in un comunicato della Polizia di stato, ha visto la partecipazione del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, dell’Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) e del Centro per la cooperazione legale internazionale (Cilc) dei Paesi Bassi. Anche la seconda edizione del progetto Ipa II (Instrument for Pre-accession Assistance) è guidata dall’Italia e prevede la costituzione di nuclei operativi integrati che opereranno in nei sei paesi beneficiari del progetto: ex Repubblica jugoslava di Macedinia (Fyrom), Slbania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo e Montenegro. (segue) (Com)