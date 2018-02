Kosovo-Serbia: presidente parlamento kosovaro Veseli, indipendenza Pristina “non negoziabile”

- L'indipendenza del Kosovo è “un accordo fatto che non è negoziabile e prima la Serbia lo capirà, prima si unirà all'Unione europea”. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli in un’intervista all’agenzia di stampa croata “Hina”. Le relazioni fra Pristina e Belgrado sono nuovamente precipitate dopo l'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, avvenuto lo scorso 16 gennaio. Ieri il ministero della Giustizia serbo ha annunciato di aver ricevuto la documentazione richiesta alle autorità competenti kosovare sul caso dell'omicidio. La documentazione, si legge in una nota del ministero serbo, è stata ricevuta attraverso l'ufficio a Belgrado di Eulex, la missione dell'Unione europea in Kosovo, e contiene i dati relativi all'autopsia effettuata sul corpo di Ivanovic. (segue) (Res)