Serbia-Kosovo: vicecancelliere austriaco Strache, riconoscimento Pristina è “affare interno” a Belgrado

- Il riconoscimento del Kosovo è un “affare interno” al governo serbo e fare pressione nei confronti di Belgrado è sbagliato. Lo ha dichiarato il vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano serbo “Politika” alla vigilia della sua visita nel paese balcanico. “Credo che il riconoscimento del Kosovo sia un affare interno alla Serbia e sarebbe sbagliato fare pressioni su questo. L’Austria intende svolgere un ruolo di mediazione mantenendo una posizione neutrale”, ha detto Strache, auspicando che si possa raggiungere un compromesso fra Belgrado e Pristina nell’ambito del dialogo in atto a Bruxelles. “Noi vogliamo la riconciliazione, al democrazia e la stabilità nei Balcani. Lo strumento migliore per raggiungere questo obiettivo è il processo di adesione all’Ue”, ha aggiunto il vicecancelliere, definendo una “soluzione auspicabile” il rinascimento del diritto di auto-determinazione del Kosovo del nord. “Ovviamente sono necessari lunghi e complessi negoziati e mi sembra che Pristina non sia molto ragionevole su questo”, ha concluso. Le relazioni fra Pristina e Belgrado sono nuovamente precipitate dopo l'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, avvenuto lo scorso 16 gennaio. (segue) (Seb)