Serbia-Kosovo: vicecancelliere austriaco Strache, riconoscimento Pristina è “affare interno” a Belgrado (2)

- Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia serbo ha annunciato di aver ricevuto la documentazione richiesta alle autorità competenti kosovare sul caso dell'omicidio. La documentazione, si legge in una nota del ministero serbo, è stata ricevuta attraverso l'ufficio a Belgrado di Eulex, la missione dell'Unione europea in Kosovo, e contiene i dati relativi all'autopsia effettuata sul corpo di Ivanovic. I documenti pervenuti saranno ora trasmessi dal ministero alla procura serba per il crimine organizzato, conclude il comunicato. In precedenza il ministero della Giustizia di Pristina aveva fatto sapere che il 5 febbraio sono stati spediti alla Serbia i documenti richiesti dalle autorità competenti di Belgrado sul caso dell'uccisione di Ivanovic. Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia è stato ucciso lo scorso 16 gennaio con sei colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (Seb)