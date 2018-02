Kosovo: omicidio Ivanovic, arrestati due ufficiali di polizia a Mitrovica Nord

- La polizia kosovara ha arrestato due ufficiali di polizia di Mitrovica Nord, a maggioranza serba, in relazione all’omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, ucciso lo scorso 16 gennaio davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica. L’accusa, secondo quanto riporta il sito d’informazione “Birn”, è che i due poliziotti avrebbero alterato la scena del delitto. “I due ufficiali erano in non hanno assolto il loro dovere come avrebbero dovuto”, ha dichiarato il procuratore che sta indagando sul caso, Njazi Rexha. Ieri la polizia kosovara ha fatto sapere di aver perquisito due abitazioni di Mitrovica, requisendo una pistola e due cartucce con nove proiettili. Venerdì scorso il ministero della Giustizia serbo ha fatto sapere di aver ricevuto la documentazione richiesta alle autorità competenti kosovare sul caso dell'omicidio di Ivanovic. Lo ha reso noto il ministero serbo della Giustizia in un comunicato, precisando che la documentazione è stata ricevuta attraverso l'ufficio a Belgrado di Eulex, la missione dell'Unione europea in Kosovo. (segue) (Kop)